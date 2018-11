Gilet gialli, Macron: "Grazie alla polizia, vergogna per aggressori"

Emmanuel Macron ringrazia "le nostre forze dell'ordine per il coraggio e la professionalità" e accusa: "Vergogna per quelli che le hanno aggredite". Questo il tweet del presidente francese al termine della giornata di guerriglia sugli Champs Elysées per la manifestazione dei gilet gialli. "Vergogna per chi ha provato a intimidire dei politici - dice ancora Macron -. Non c'è posto per queste violenze nella Repubblica".