Gilet gialli, M5s: "Condanniamo la violenza in maniera assoluta"

"Condanniamo nel modo più assoluto gli scontri con la polizia, la violenza e i saccheggi nelle strade di Parigi". Lo afferma la delegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo in merito ai disordini scaturiti durante la protesta dei gilet gialli. "In Italia, così come in tutta Europa, il cambiamento richiesto a gran voce dalla maggioranza dei cittadini non può che passare attraverso gli strumenti e i canali pacifici della democrazia", aggiunge.