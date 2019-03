Gilet gialli, in fiamme un palazzo a Parigi: 11 feriti

Nel 18esimo sabato di protesta dei gilet gialli a Parigi, un palazzo ha preso fuoco a causa delle fiamme appiccate a una banca durante i disordini sugli Champs-Elysees. Undici persone sono rimaste ferite, in modo non grave. Una donna e il figlio, bloccati al secondo piano, sono stati salvati in extremis dai pompieri. "Non si tratta né di manifestanti né di casseur - ha commentato il ministro dell'Interno, Christophe Castaner -. Sono solo assassini".