Gilet gialli, fermate 1.220 persone nelle ultime proteste in Francia

Sono 1.220 le persone sottoposte a fermo giudiziario per le proteste dei gilet gialli in tutta la Francia. Il dato è stato reso noto dal ministero dell'Interno, secondo cui sabato sono stati in totale 1.723 gli identificati e interrogati. Circa 120mila tra poliziotti, gendarmeria e pompieri mobilitati. Gli scontri sono scoppiati in diverse città, tra cui Marsiglia, Bordeaux, Lione e Tolosa.