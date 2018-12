Gilet gialli, donna muore in incidente a un blocco stradale

Una donna è rimasta uccisa in Francia, in un incidente legato alle proteste dei gilet gialli. La tragedia sulla strada Nazionale 2, a nord-est di Parigi, dove, secondo la radio France Bleu Picardie, la donna stava viaggiando in moto con il compagno. I due sono rimasti coinvolti in un blocco stradale dei manifestanti e hanno fatto inversione di marcia. Sull'altra corsia stava arrivando una vettura che li ha travolti e la donna è morta sul colpo.