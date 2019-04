Gilet gialli, 70 fermi a Parigi: città blindata per 4 cortei

Settanta persone sono state fermate a Parigi per il 23esimo sabato della protesta dei gilet gialli, particolarmente temuta dalle autorità per l'arrivo nella capitale francese di almeno un migliaio di "casseur" infiltrati nelle manifestazioni. La città è blindata per i quattro cortei in programma: vietato l'accesso alla Grande avenue, così come in tutta la zona attorno alla cattedrale di Notre-Dame. Lo schieramento della polizia è imponente: 60mila agenti.