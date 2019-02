Gilet gialli, 15esimo atto di protesta: Parigi sempre in prima linea

Cresce l'attesa per il 15esimo atto di protesta dei gilet gialli, annunciata fra Parigi e provincia. Le città sono ormai in stato d'allerta, nel timore di possibili danni e violenze. Nella capitale francese, due contestazioni avranno luogo sugli Champs-Elysees. Manifestazioni attese anche nel centro della Francia, a Clermont-Ferrand, e ad Epinal, in Lorena. Raduni annunciati anche a Bordeaux, Lille, Tolosa e Strasburgo.