Giappone, vicepremier Aso: Tokyo a fianco di Usa se Cina invade Taiwan

Ansa

"Se la Cina dovesse invadere Taiwan il Giappone si schiererebbe a fianco degli Stati Uniti per difendere" il piccolo Stato insulare. Lo sostiene il vicepremier nipponico, Taro Aso. "Qualsiasi problema che riguarda Taiwan, potrebbe trasformarsi in una situazione di pericolo per la stessa sopravvivenza del Giappone", precisa Aso.