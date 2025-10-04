Logo Tgcom24
Il Giappone verso la prima donna premier, Takaichi eletta nuova leader Ldp

04 Ott 2025 - 08:46
© Ansa

© Ansa

Il Partito Liberal Democratico al governo in Giappone ha eletto l'ex ministro della Sicurezza economica, Sanae Takaichi, come nuovo leader. La 64enne si appresta così, con ogni probabilità, a diventare la prima premier donna nel Paese. Takaichi ha battuto al ballottaggio, il ministro dell'Agricoltura Shinjiro Koizumi, figlio del popolare ex primo ministro Junichiro Koizumi. La politica originaria di Nara, appartenente all'ala più conservatrice del partito e considerata la "delfina" dell'ex premier assassinato Shinzo Abe, ha prevalso aggiudicandosi 185 voti contro i 156 del rivale al termine del ballottaggio necessario dopo il primo voto.

giappone

