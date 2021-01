Giappone: vaccini non sono prerequisito per le Olimpiadi

Afp

Il capo di Gabinetto giapponese, Katsunobu Kato, ha fatto sapere che la distribuzione del vaccino contro il coronavirus non è un prerequisito per andare avanti con l'organizzazione delle Olimpiadi di Tokyo questa estate. "Stiamo valutando l'implementazione di misure coordinate per avere dei Giochi che abbiano un livello affidabile di sicurezza, anche senza rendere il vaccino un obbligo" ha spiegato Kato.