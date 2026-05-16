Giappone, terremoto di magnitudo 6.4 nel Nord-Est

Un terremoto di magnitudo 6.4 ha colpito il Nord-Est del Giappone, senza innescare alcuna allerta tsunami, secondo quanto riferito dall'Agenzia meteorologica giapponese. Il sisma, avvenuto alle 20:22 locali (le 13:22 in Italia), ha avuto epicentro al largo della prefettura di Miyagi, a circa 46 chilometri di profondità con un'intensità pari a "5 debole" sulla scala sismica giapponese e che arriva fino a 7 in alcune aree della stessa prefettura. Un'intensità di 4 è stata registrata nella prefettura di Iwate e in altre zone di Miyagi. Entrambe le prefetture si affacciano sulla costa pacifica del Giappone.