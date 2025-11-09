Giappone, terremoto di magnitudo 4.9 nel Tohoku

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.9 ha colpito la regione nord-orientale del Giappone, nella zona del Tohoku. L'evento sismico è stato registrato alle 9:17 ora locale (le 1:17 in Italia), come riferito dall'Agenzia meteorologica giapponese (Jma). Secondo i dati diffusi dall'ente, l'epicentro è stato localizzato a una profondità di 19 chilometri, a circa 127 chilometri dalla costa, nei pressi della città di Miyako, che conta poco più di 50mila abitanti. Al momento non sono state segnalate vittime né danni a edifici o infrastrutture, e non è stato emesso alcun allarme tsunami.