Giappone, terremoto di magnitudo 7.1: sentito anche a Tokyo

Un terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato nel Giappone nord orientale alle 23:08 locali (15:08 in Italia) con epicentro a 60 chilometri di profondità nella prefettura di Fukushima. Lo rende noto la Japan meteorological agency, che non ha lanciato un allarme tsunami. La scossa, durata per oltre un minuto, è stata ampiamente avvertita nella capitale Tokyo.