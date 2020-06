Giappone, terremoto di magnitudo 6.6 al largo delle coste di Naha

Un terremoto di magnitudo 6.6 è stato registrato dallo Us Geological Survey a 135 chilometri dalle coste giapponesi a nordovest di Naha, nella provincia di Okinawa (estremo sud dell'arcipelago). L'ipocentro è stato individuato a una profondità di 160 chilometri. Non si segnalano vittime né danni, e non è scattato l'allarme tsunami.