Giappone, si candida a sindaco di Suginami e viene eletta...ma vive in Belgio

L’elezione di Kishimoto è stata vista in Giappone come l’inizio di un nuovo periodo nella politica locale. Attivista e ambientalista, la nuova sindaca ha vissuto in Giappone fino a 25 anni, successivamente si è trasferita prima nei Paesi Bassi e poi in Belgio. Lavora come coordinatrice di progetti al

Transnational Institute

di Amsterdam, un’organizzazione che si occupa principalmente di alternative alla privatizzazione dell’acqua e di altri servizi pubblici.

In questi anni Kishimoto ha continuato a interessarsi a ciò che succedeva in Giappone, partecipando a numerosi incontri e conferenze online. Grazie alla sua campagna elettorale, basata sul porre un limite alle privatizzazioni e sul favorire la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, è riuscita a superare le critiche di chi aveva contestato il fatto che vivesse all’estero. Ha vinto di pochissimo, con circa 200 voti di scarto rispetto all’altro candidato. Non si sa ancora se si trasferirà a Tokyo con la famiglia, come ha confermato suo marito

Olivier Hoedeman

a una radio fiamminga: "il nostro figlio più piccolo è ancora alle scuole medie e ha ancora qualche anno davanti, quindi trasferirsi in Giappone non sarebbe così semplice. Dobbiamo ancora pensarci".