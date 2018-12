Giappone, scontro aerei militari Usa: si cercano ancora 6 dispersi

Sono almeno sei i membri dell'equipaggio dispersi dopo che due aerei statunitensi, un caccia militare FA-18 e un aereo turboelica rifornitore KC-130, sono entrati in collisione, durante un'esercitazione a 100 chilometri da Capo Muroto, in Giappone. Un militare è stato invece recuperato e risulta in condizioni stabili. Le circostanze dell'incidente non sono ancora state chiarite.