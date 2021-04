Giappone, riprende la caccia delle balene a fini commerciali

-afp

Il Giappone riprende la caccia alle balene per fini commerciali, per il terzo anno consecutivo dopo il ritiro dalla Commissione internazionale per la caccia ai cetacei avvenuto nel 2019. Quattro navi sono salpate dalle città di Hachinohe e Ishinomaki, rispettivamente nelle prefetture di Aomori e Miyagi, a nord dell'arcipelago. Un'altra baleniera si unirà nel mese di giugno. Le navi hanno l'obbiettivo di catturare 120 balenottere nella costa di Sanriku.