Mondo
dopo il sisma di magnitudo 7.5

Giappone, revocata l'allerta per un possibile "mega terremoto"

16 Dic 2025 - 06:49
© Ansa

© Ansa

L'Agenzia meteorologica giapponese ha annunciato la revoca dell'avviso straordinario per il rischio di un possibile mega-terremoto, emesso dopo il sisma di magnitudo 7.5 che l'8 dicembre aveva colpito le acque al largo della costa nord orientale del Paese. Il terremoto aveva provocato onde di tsunami fino a 70 centimetri e causato oltre 40 feriti, senza causare pero' danni rilevanti, secondo l'Agenzia per la gestione degli incendi e dei disastri. In seguito all'evento, le autorità avevano diramato un raro avviso segnalando un aumento del rischio di un "mega terremoto", definito come un terremoto di magnitudo pari o superiore a 8, nell'area settentrionale del Giappone. Gli esperti ricordano che dopo un sisma di magnitudo 7,0 o superiore esiste una probabilità dell'1% che si verifichi un terremoto di magnitudo maggiore entro sette giorni. L'avviso invitava la popolazione a preparare kit di emergenza in caso di evacuazione rapida.

