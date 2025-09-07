Logo Tgcom24
dopo le elezioni per la camera alta

Giappone, media: "Il primo ministro ha deciso di dimettersi"

07 Set 2025 - 09:00
© IPA

Il primo ministro giapponese Shigeru Ishiba ha deciso di dimettersi, secondo quanto riportato dai media locali, mentre i membri del suo partito al governo cercano di indire una nuova corsa alla leadership dopo le disastrose elezioni per la Camera Alta. L'emittente pubblica Nhk ha affermato che Ishiba ha preso la decisione per evitare divisioni all'interno del partito, mentre il quotidiano Asahi Shimbun ha affermato che non è riuscito a resistere alle crescenti richieste di dimissioni.

giappone

