Giappone, il premier Ishiba ufficializza le sue dimissioni

Il primo ministro giapponese Shigeru Ishiba ha annunciato le sue dimissioni, in seguito alle crescenti richieste del suo partito, liberal-democratico, di assumersi la responsabilità della storica sconfitta alle elezioni parlamentari di luglio. Ishiba ha dichiarato durante una conferenza stampa che avrebbe avviato la procedura per convocare la votazione sulla leadership del partito per scegliere il suo sostituto. Dopo le elezioni di luglio Ishiba ha perso la maggioranza al Senato, dopo un analogo risultato poco meno di un anno nella Camera Alta.