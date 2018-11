Giappone, il ministro per la sicurezza informatica: "Non ho mai usato un pc"

Yoshitaka Sakurada ha 68 anni, vive in Giappone e ha affermato di non aver mai usato un computer. Niente di clamoroso, se non fosse per il fatto che è il ministro nipponico che si occupa della sicurezza informatica. Sakurada, incaricato di organizzare le Olimpiadi di Tokyo del 2020, ha nel suo portfolio proprio la cyber security, ma di fronte al parlamento ha annunciato: "Non uso il computer perché da quando avevo 25 anni sono stato in posizioni di autorità dove segretari e impiegati si sono occupati di quelle cose per me".