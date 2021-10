Giappone, Fumio Kishida nominato nuovo premier

Il governo Suga è stato sopraffatto dalla grande impopolarità del premier per la cattiva gestione della crisi sanitaria dovuta al Covid e per aver voluto tenere a tutto i costi Olimpiadi e Paralimpiadi quest'estate. Kishida avrà molto da fare per accelerare la ripresa economica del Giappone e contenere la pandemia in un contesto geopolitico regionale teso, con la minaccia nordcoreana e le ambizioni della Cina.