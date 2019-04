Giappone, elezioni locali: vincono i rappresentanti del governo Abe

Risultato favorevole per la coalizione di governo nell'ultima tornata elettorale in Giappone, dove si è votato per l'elezione di 11 nuovi governatori, 6 sindaci e membri dell'assemblee municipali in 47 prefetture. Sette degli undici governatori sono stati confermati in diverse prefetture del Paese e il partito del premier manterrà Shinzo Abe la maggioranza dei seggi in 37 delle 41 assemblee comunali.