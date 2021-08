Ansa

Due persone sono morte in Giappone pochi giorno dopo aver ricevuto dosi di vaccino anti-Covid Moderna: le fiale facevano parte dei lotti ritenuti contaminati e quindi ritirati dalle autorità giovedì. Lo riferisce il ministero della Salute nipponico, citato dalla Cnn. Ma un legame causale tra il vaccino e le morti non è stato ancora accertato, secondo il Ministero e la Takeda Pharmaceutical Company, che distribuisce Moderna in Giappone.