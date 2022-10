Giappone, Covid: confini riaperti da oggi ai flussi turistici

Il Giappone ha rimosso da oggi il limite giornaliero all'ingresso di cittadini stranieri nel Paese, allentando ulteriormente il regime di controlli e restrizioni varato dal Paese in risposta alla pandemia di Covid-19.

Come anticipato dal primo ministro Fumio Kishida, sono stati ripristinati anche i regimi di esenzione dei visti turistici per gli ingressi individuali dai Paesi che hanno sottoscritto accordi in tal senso cl Giappone.