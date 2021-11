Giappone, aumentano spese militari in risposta a Nord Corea e Cina

Ansa

Il Giappone aumenterà le spese militari per la difesa e valuta l'acquisizione di apparati per l'attacco a basi nemiche. Lo ha detto il premier Fumio Kishida, facendo capire che la nuova politica del governo di Tokyo risponde ai timori sollevati dai lanci missilistici della Corea del Nord e il sempre maggiore attivismo della Cina. Tutte le opzioni saranno sul tavolo "per poter colpire le forze nemiche ostili", ha aggiunto.