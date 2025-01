Giappone, è allarme borseggiatori sugli aerei di linea

In Giappone le compagnie aeree stanno avvisando i passeggeri di prestare maggiore attenzione ai propri oggetti di valore, dopo una serie di furti avvenuti a bordo ed effettuati da gruppi di criminalità organizzata. Lo segnala il South China Morning Post. Secondo la polizia della prefettura di Chiba, che ha competenza per l'aeroporto internazionale di Tokyo-Narita, nei primi dieci mesi del 2024 sono stati segnalati 19 casi di questo tipo, rispetto ai sette incidenti nello stesso periodo dell'anno precedente. Le vittime hanno riferito di essersi addormentate durante un volo da o per l'aeroporto e di aver scoperto successivamente che oggetti nei bagagli riposti nelle cappelliere erano scomparsi.