Giappone, scontro fra aerei: volo di linea prende fuoco e atterra in fiamme nell'aeroporto di Tokyo

Un aereo di linea della Japan Airlines ha preso fuoco all'aeroporto Haneda di Tokyo.

I media del Giappone parlano di un contatto accidentale con un velivolo della Guardia costiera. Le immagini diffuse sui social mostrano l'aereo in fiamme mentre è in fase di atterraggio. A bordo viaggiavano oltre 400 passeggeri, tutti evacuati in sicurezza assieme ai membri dell'equipaggio.