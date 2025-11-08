Tokyo valuta l’acquisto di sottomarini nucleari

Il ministro della Difesa Shinjiro Koizumi ha confermato che il tema è oggetto di analisi da parte del governo, dopo che Washington ha concesso alla Corea del Sud l’autorizzazione a sviluppare una propria flotta di sottomarini nucleari. In un’intervista televisiva, Koizumi ha descritto come “sempre più severo” l’attuale ambiente strategico nella regione, aggiungendo che sono in corso valutazioni per decidere se mantenere la flotta convenzionale a diesel o passare alla propulsione atomica. “Tutti i Paesi vicini li hanno – ha osservato Koizumi –. Questa è una novità che non possiamo ignorare”.