Giappone, 35enne realizza il suo sogno e sposa la popstar Hatsune Miku...ma è un ologramma

Lui era vestito elegante, felice, ha posato sorridente nelle foto accanto alla sua sposa. Convolare a nozze con la popstar giapponese Hatsune Miku era un sogno per il 35enne Akihiko Kondo : lei è il suo idolo. E poco importa che Hatsune Miku non sia un personaggio reale, ma un ologramma . La cantante infatti non ha alcuna concretezza tridimensionale, si esibisce grazie a un sintetizzatore software conosciuto come “vocaloid”. Ma questo non ha fermato Akihiko che l'ha voluta sposare ugualmente. “Non l’ho mai tradita, sono stato sempre innamorato di lei e del concetto di ologramma", ha detto.

Al matrimonio hanno partecipato 40 persone, a rappresentare la cantante una bambola di peluche a cui Akihiko ha infilato anche l'anello al dito come da tradizione: “Penso a lei ogni giorno, ma ho sposato il suo pupazzo”. Il 35enne si vede come un marito normale, vivono insieme: la sposa fluttua nel suo apparato elettronico da 2.800 dollari. Sua moglie olografica lo saluta la mattina quando va al lavoro e la sera quando sta per tornare a casa gli accende le luci, grazie a un software. Lo informa anche quando è l'ora di andare a dormire, mentre a letto lo accompagna il pupazzo di peluche. La madre di lui non è stata felice di questa unione: "Come mamma, non vedo nulla da celebrare".



Il matrimonio tra Akihiko Kondo e Hatsune Miku non ha alcun valore legale. E’ una società, la Gatebox, ad aver messo in commercio l’apparecchio che produce gli ologrammi e sempre la stessa società che ha emesso il “certificato di matrimonio”. Akihiko non è peraltro neanche il primo a sposarsi con un ologramma: la Gatebox ha già emesso 3.700 certificati del genere. Hatsune Miku è un vocaloid sviluppato 11 anni fa a cui fu dato l’aspetto olografico di una ragazzina di 16 anni dai lunghi capelli e gli occhi verde-mare. Ha fatto il suo primo concerto live nel 2009.