Già libero il padre del bimbo rapito e ritrovato in Romania

Bogdan Hristache, l'uomo che martedì ha rapito il figlio di 5 anni a Padova e che è stato fermato nella notte su un treno in Romania, è già libero. Secondo fonti investigative italiane, l'uomo non ha tentato di nascondersi o sottrarsi ai controlli e si è mostrato collaborativo con la polizia romena. Il bambino è stato affidato alle cure di un giudice tutelare e si trova in una località protetta, mentre il padre è stato lasciato libero.