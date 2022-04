Gerusalemme, Bennett: "Dietro le violenze degli ultimi giorni c'è Hamas"

"C'è Hamas dietro le violenze verificatesi negli ultimi giorni a Gerusalemme e in particolare nella Spianata delle Moschee".

Lo afferma il premier israeliano Naftali Bennett in un comunicato. "Nell'ultima settimana - afferma - viene condotta contro di noi una campagna violenta di incitazione indirizzata da Hamas. Israele fa come sempre il possibile affinché tutti possano celebrare in piena sicurezza le proprie festività: ebrei, musulmani e cristiani. Noi ci aspettiamo da tutti - prosegue Bennett - che non si uniscano alle menzogne e certamente che non incitino alla violenza contro gli ebrei".