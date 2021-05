Gerusalemme, 100 palestinesi feriti: razzo lanciato da Gaza

ansa

Mentre a Gerusalemme est sono proseguiti per la seconda notte consecutiva violenti scontri tra manifestanti palestinesi e polizia con circa 100 feriti tra i primi, un razzo e' stato lanciato da Gaza nel sud di Israele. Non si hanno notizie di danni o vittime. In risposta, ha fatto sapere l'esercito, l'aviazione ha colpito una postazione militare di Hamas nella Striscia.