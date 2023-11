Germania, violenza sessuale in aree di conflitto sarà crimine di guerra

La violenza sessuale nelle aree di conflitto dovrà in futuro essere perseguita in Germania come crimine di guerra e crimine contro l'umanità.

Il governo tedesco ha approvato un disegno di legge in merito del ministero della Giustizia. Tra i crimini di guerra e contro l'umanità dovranno quindi essere inclusi i reati come la violenza sessuale, la schiavitù sessuale e l'aborto forzato. La modifica assume particolare importanza nell'applicazione in Germania della cosiddetta "giurisdizione universale", in base alla quale diverse persone sono state processate da tribunali tedeschi per crimini di guerra compiuti all'estero, ad esempio in Iraq o in Siria.