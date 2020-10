Germania, verso obbligo mascherina se non c'è distanza di sicurezza

Ansa

A causa dell'incremento di casi di coronavirus, il governo tedesco ha intenzione di estendere l'obbligo di indossare la mascherina nei luoghi dove non è possibile mantenere le distanze di sicurezza e nei casi in cui si sta insieme per lungo tempo. Tra le misure si valuta pure l'estensione del coprifuoco per la ristorazione anche sotto i 35 nuovi contagi da Covid-19 su 100mila abitanti in una settimana.