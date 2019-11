Germania, ucciso il figlio dell'ex presidente Weizsaecker: preso il killer

Il figlio dell'ex presidente tedesco Richard von Weizsaecker è stato accoltellato e ucciso in una clinica in Germania, a Charlottenburg, nella serata di martedì. Fritz von Weizsaecker, 59 anni, primario, è stato aggredito mentre teneva un discorso davanti a circa venti persone. Il killer è stato arrestato. Tra gli spettatori c'era un poliziotto in borghese che, intervenuto per difendere il medico, è rimasto anch'egli gravemente ferito.