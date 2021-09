Germania, uccide giovane che gli fa notare l'obbligo di mascherina

ansa

Un 20enne è stato ucciso con un colpo di pistola alla testa, in Germania, per aver fatto notare a un cliente della stazione di benzina dove lavorava come assistente l'obbligo di portare la mascherina. E' accaduto a Idar-Oberstein, nel Land della Renania-Palatinato. Alla seconda richiesta di indossare la mascherina, l'uomo, di 49 anni, ha sparato uccidendo il suo interlocutore sul colpo.