Germania, torna dall'ospedale dopo il parto e dimentica il neonato in taxi

Grande spavento per una coppia di giovani genitori di Amburgo: i due hanno dimenticato il figlio appena nato sul taxi , dopo essere tornati dall'ospedale. Sono stati vani i tentativi di fermare l'automobile, che ha portato il neonato in giro per tutta la città . Quando il tassista ha notato l'insolito passeggero, ha chiamato la polizia, che ha rintracciato i genitori e ha riportato il bambino a casa.

Può succedere a tutti di dimenticarsi un oggetto prezioso in taxi e passare brutti momenti ripensando a ciò che si è perso. Quel che è capitato ai neogenitori di Amburgo, però, è stato un vero e proprio dramma: dopo aver pagato il taxi al ritorno dall'ospedale, i due hanno chiuso le portiere e immediatamente dopo hanno notato che qualcosa mancava. Sono stati inutili i tentativi del padre di rincorrere il taxi e richiamare l'attenzione del guidatore, che è ripartito a tutta velocità.



Così, mentre la coppia contattava la polizia e la compagnia di taxi, il tassista andava a pranzo e lasciava l'automobile in un garage nel centro città, con il neonato che dormiva beatamente sui sedili posteriori.

Il bambino è rimasto in silenzio anche durante il resto della giornata, mentre il tassista scarrozzava passeggeri in giro per tutta la città senza che nessuno facesse domande sull'ospite dei sedili posteriori. Finché, giunto in serata all'aeroporto che dista diversi chilometri dal centro città, il neonato ha iniziato a far notare la sua presenza al tassista con strilli e pianti.



La storia, per fortuna, è terminata con un lieto fine. Il tassista ha hiamato il personale sanitario, che si è limitato ad accertare il buono stato di salute del neonato. La polizia, una volta rintracciati i genitori, ha invece riconsegnato il figlio alla coppia.