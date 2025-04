In Germania due persone sono state uccise in una sparatoria avvenuta a Bad Nauheim, in Assia. Il presunto responsabile è in fuga. Secondo quanto riporta la Bild, il fatto è avvenuto intorno alle 17:40. Secondo la polizia, non sussiste pericolo per i residenti, ma le autorità raccomandano di non dare passaggi a persone in autostop.