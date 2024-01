In Germania diventa più rapida la concessione della cittadinanza

Il Bundestag ha approvato una riforma della legge sulla cittadinanza che consentirà di ottenere la nazionalità tedesca più rapidamente, estendendo anche il diritto ad avere il doppio passaporto (finora riservato ai soli cittadini Ue e svizzeri).

Basteranno quindi cinque anni di residenza in Germania, e non più gli 8 necessari finora, per chiedere la cittadinanza tedesca. Con questa riforma "diciamo a tutti coloro che vivono e lavorano in Germania, spesso da decenni e che rispettano le nostre leggi, che qui sono a casa", ha commentato il cancelliere Olaf Scholz.