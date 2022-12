Germania, raid antiterrorismo: piano di attacco al Bundestag, arresti

Lo hanno dichiarato i procuratori federali in una nota. Gli appartenenti al movimento "Cittadini del Reich" ( Reichsbuerger ) sono sospettati di "aver realizzato preparativi concreti per entrare con la forza nel Parlamento tedesco con un piccolo gruppo armato", hanno dichiarato i procuratori. Secondo le agenzie di stampa di Mosca, in manette sarebbe finita anche una donna con cittadinanza russa, Vitaliya B.

Si sospetta che il gruppo avesse pianificato, tra le altre cose, di prendere d'assalto anche l'edificio del Reichstag e di deporre il governo federale per poi prendere il potere. L'organizzazione aveva già deciso chi avrebbe ricoperto importante cariche ministeriali al momento della "presa del potere".

La figura centrale del gruppo sarebbe Heinrich R. ll 71enne aveva esplicitato pubblicamente le sue strane tesi di cittadino del Reich per diversi anni. Nel 2019, ad esempio, era apparso come relatore al Worldwebforum, in Svizzera, spiegando che la Repubblica Federale non era uno stato sovrano, ma era ancora controllata dagli Alleati.

In caso di buona riuscita dell'operazione pianificata, Heninrich R. era stato designato dal gruppo come reggente. In vista del tentativo di prendere il potere il gruppo avrebbe creato un governo ombra dove al ministero della Giustizia sarebbe stata designata Birgit Malsack-Winkemann, ex membro dell'AfD che risulta fra le persone indagate. La donna lavora come giudice a Berlino da quando ha lasciato il Bundestag lo scorso anno.