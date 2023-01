Germania, proteste contro l'estrazione di carbone: scontri a Lutzerath

In Germania si sono registrati scontri tra attivisti per il clima e la polizia.

Al fine di impedire l'estrazione del carbone nel piccolo paesino di Lutzerath, i manifestanti hanno lanciato petardi, bottiglie e pietre contro gli agenti. Gli abitanti della località sul Reno devono essere evacuati per procedere alle operazioni minerarie. La polizia tedesca ha sporto una denuncia per il disturbo della quiete pubblica. Gli attivisti hanno inoltre acceso roghi per barricarsi e impedire l'intervento delle forze dell'ordine, che hanno poi sgomberato l'area.