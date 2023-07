Germania, sit-in e proteste degli ecoattivisti in decine di città

In Germania è stata una giornata di proteste e blocchi stradali da parte degli attivisti climatici di "Last Generation".

Le manifestazioni e i sit-in sono avvenuti in decine di città, tra cui Berlino, Lipsia e Dresda, per protestare contro "la mancanza di pianificazione da parte del governo per affrontare la crisi climatica". In un ingorgo in seguito a un blocco dell'autostrada 73 a Norimberga, un conducente è rimasto ferito dopo che l'auto su cui viaggiava è stata investita dal rimorchio di un camion.