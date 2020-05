Germania, migliaia scendono in piazza contro il lockdown

Migliaia di tedeschi sono scesi in piazza per protestare contro le restrizioni imposte dal governo per contenere la pandemia di coronavirus. Lo scrive la Bbc precisando che il bilancio delle vittime nel Paese è stato inferiore rispetto alla maggior parte deli Stati Ue e che alcune misure di lockdown sono già state allentate. Tuttavia, i manifestati hanno riempito le strade per il secondo weekend consecutivo. Segui in tempo reale tutti gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus cliccando qui