Germania, Merkel: "Pronta a lavorare con il governo italiano"

"Andrò incontro al governo italiano in modo aperto, per lavorare con loro invece di fare speculazioni sulle loro intenzioni". Lo dice la cancelliera tedesca, Angela Merkel, in una intervista alla Frankfurter Allgemeine am Sonntag. La Merkel si dice poi pronta alla solidarietà fra in partner nell'Eurozona, ma relativamente alle ipotesi circolate su un taglio del debito italiano mette in guardia: "La solidarietà non deve sfociare mai in una unione dei debiti".