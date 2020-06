Germania, Merkel frena su speculazioni: "Non mi ricandiderò"

Angela Merkel non ha intenzione di candidarsi alla cancelleria per un quinto mandato. Lo ha reso noto lei stessa nel corso di un'intervista della Zdf. "No, veramente no", ha risposto precisando che il suo "no" sulla questione è "definitivo". A Berlino si specula da tempo su un possibile quinto mandato per la Bundeskanzlerin, rilanciata nei sondaggi dalla gestione della pandemia.