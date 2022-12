Germania, la Corte costituzionale: ok a partecipazione al Recovery Fund

In Germania la Corte costituzionale federale ha stabilito che il Paese può partecipare al Next Generation Eu.

Il fondo europeo per la ripresa dalla crisi del coronavirus destina alla Germania circa 26 miliardi di euro in sovvenzioni, ma il Paese è anche il maggior contribuente netto a questo strumento, con quasi 65 miliardi di euro. Il ricorso sosteneva invece che il fondo europeo per la ripresa dalla crisi del coronavirus non avesse fondamento nei trattati dell'Ue.