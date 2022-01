Germania: "L'Ue sbaglia a considerare il nucleare sostenibile"

Ansa

La Germania è critica in merito alla proposta della Commissione Ue di classificare il gas naturale e l'energia nucleare come fonti sostenibili dal punto di vista ambientale, e quindi funzionali alla transizione verso la neutralità dal carbone. Il vicecancelliere tedesco Robert Habeck, del partito dei Verdi, ha affermato che il piano "annacqua" gli sforzi attuali per arrivare all'obiettivo di emissioni zero nei prossimi decenni.