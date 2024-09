Germania, incendi in due condomini e assalto con machete: oltre 30 feriti, arrestato un siriano

I vicini hanno predisposto delle scale ai piani inferiori per un rapido soccorso. I bambini che si trovavano nella mansarda sono stati salvati dai servizi di emergenza che hanno allestito un cuscino elastico. I vigili del fuoco hanno poi salvato i restanti residenti dalla finestra utilizzando una scala girevole. Gli incendi sono stati spenti dai vigili del fuoco. Alcuni dei 31 feriti hanno subito gravi inalazioni di fumo; 17 sono in gravi condizioni e due bambini piccoli si trovano in pericolo di vita.