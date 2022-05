Germania, il governo vuole togliere l'ufficio a Gerhard Schroeder

Dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, l'ex cancelliere tedesco Gerhard Schroeder è sempre più sotto pressione a causa della sua storica vicinanza a Mosca e dei suoi incarichi nelle aziende di Stato russe, ai quali non sembra voler rinunciare.

Ora la coalizione del governo Scholz vuole togliere a Schroeder molti dei benefici di cui gode da ex primo ministro, a partire dal diritto a un ufficio con assistenti personali presso il Parlamento. Non sarebbe tuttavia in discussione la pensione dell'ex premier, oggi 78enne, come chiede invece a gran voce l'opposizione Cdu-Csu.